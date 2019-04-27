Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Сборная России по хоккею U-18 вышла в финал ЮЧМ

В Швеции продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею. В полуфинале российская команда обыграла сборную США. Встреча завершилась со счётом 3:2 в серии буллитов. После оснонового времени счёт на табло был равный — 2:2. В овертайме выявить победителя также не удалось. В серии послематчевых буллитов американцы не смогли реализовать ни одной попытки.

Квят стал шестым в квалификации Гран-при Азербайджана

Российский пилот команды «Торо Россо» успешно провел квалификацию четвертого этапа серии Гран-при Формулы-1. Квят финишировал шестым: именно с такой позиции пилот начнёт завтрашнюю гонку. Данная позиция является достаточно удобной для старта, поэтому в завтрашней гонке Квят постарается побороться за очки.

Авербух подтвердил, что Медведева учит четверной прыжок

Илья Авербух поделился мнением по поводу того, будет ли Евгения Медведева разучивать четверные прыжки. «Ее высказывания о четверных прыжках — это не просто слова для прессы, — сказал Авербух. — Она реально хочет выучить четверной и морально готовится к тому, чтобы его сделать». Специалист отметил, что реализовать эту затею будет непросто.

СБР утвердил состав сборной России на следующий сезон

Союз биатлонистов России утвердил с Министерством спорта состав основной и резервной сборной на следующий соревновательный сезон-2019/20. Основная мужская сборная России: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков. Основная женская сборная России: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова.

Медведев вышел в финал турнира в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Барселоне. В полуфинальном поединке он одержал победу над представителем Японии Кеем Нисикори. Игра завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 26 минут, за это время Медведев совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.