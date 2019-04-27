Российская фигуристка Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, выучила новый четверной прыжок — флип.

Видео с исполнением прыжка опубликовал хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Напомним, в минувшем сезоне Щербакова одержала победу на взрослом чемпионате России. В активе фигуристки уже есть два четверных прыжка — лутц и тулуп. На этапе Кубка России в Йошкар-Оле 6 октября 2018 года Щербакова исполнила в произвольной программе два четверных лутца, один из них в каскаде с тройным тулупом.

Напомним, также в группе Этери Тутберидзе четверные прыжки исполняют Александра Трусова и Элизабет Турсынбаева. В текущее межсезонье четверной тулуп также добавился в актив Софьи Акатьевой и Камилы Валиевой. Также изучением четверного занимается Дарья Усачева.