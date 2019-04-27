Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли и нападающий клуба Денис Зернов могут получить дисквалификацию на четыре года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено открыть дело против Хартли и Зернова. Также участником инцидента считают главного врача омской команды Дмитрия Батушенко.

Причина возможного отстранения заключается в том, что, по версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля. Зернов обвиняется в том, что пытался скрыться от допинг-инспектора. РУСАДА потребовала у «Авангарда» объяснить произошедшее до 30 апреля. В случае, если участники инцидента будут признаны виновными в нарушении правил, они получат четырехлетнюю дисквалификацию.

Напомним, «Авангард» играл с ЦСКА в финале Кубка Гагарина и уступил во всех четырех матчах серии.