Московское «Динамо» на «Арене-Химки» принимало грозненский «Ахмат» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

За время матча игроки «Динамо» получили четыре жёлтые карточки. Арбитр показал «горчичники» Абдулу Теттеху, Артуру Юсупову, Евгению Маркову и Евгению Луценко. У «Ахмата» предупреждение получил Зоран Нижич.

После 26 матчей «Динамо» имеет в своём активе 29 набранных очков и располагается на двенадцатом месте турнирной таблицы. «Ахмат» занимает девятую строчку таблицы и имеет 35 очков. В предыдущей встрече «Динамо» уступило «Зениту». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Ахмат» в прошлом матче на своем поле принимал «Краснодар», игра закончилась вничью со счётом 1:1.