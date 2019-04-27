В Санкт-Петербурге состоялся баскетбольный матч между «Зенитом» и «Астаной». Игра проходила на паркете «Сибур Арены» в рамках Единой Лиги ВТБ и завершилась победой хозяев со счётом 103:95.

Хозяева уверенно начали встречу и вели после первой четверти, однако во втором игровом отрезке гостям удалось перехватит инициативу и выйти вперёд. После большого перерыва команды поочередно контролировали ситуацию, основное время завершилось вничью — 87:87. Для определения победителя потребовался овертайм.

После окончания встречи главный тренер «Зенита» Джоан Плаза обратился к своей команде со словами благодарности за хорошую игру. «Сегодня мы действительно были нацелены на победу, хотели показать свой максимум, — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита». — В овертайме ребята отлично сыграли в защите и вообще показали себя одним целым».