Во второй игре четвертьфинала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на своем льду проиграла «Коламбусу — 2:3 ОТ (1:0; 1:2; 0:0, 0:1). Как и первый матч, встреча завершилась в овертайме.

Главным героем встречи стал российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин. «Хлебушек» провёл на льду 32 минуты 10 секунд и за это время набрал три очка — сделал дубль и один голевой пас. Также в активе Панарина четыре броска в створ ворот, два силовых приема. Панарин был признан главной звездой матча, а также установил новый рекорд «Блю Джекетс». В шести встречах текущего розыгрыша Кубка Стэнли Панарин набрал 8 очков с показателем «+3».

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31. Победную шайбу в овертайме провел Мэтт Дюшейн.

Счет в серии стал равным — 1-1. Следующая игра пройдет в Коламбусе 1 мая.