Бывший наставник «Зенита», а ныне главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвел итог игры с «Ювентусом». Его команда встречалась на своем поле с чемпионом Италии «Ювентусом» и сыграла вничью 1:1

По словам Спаллетти, «Интер» контролировал ход игры в первом тайме, однако забить гол всегда нелегко. После перерыва «Ювентус» был агрессивнее, «Интер» сыграл менее качественно, слишком часто терял мяч. Это был интересный матч, в котором обе команды хотели победить. Спаллетти отметил свое любимое: команда пока еще не хватает баланса.

Также итальянец рассказал о будущем. По его словам, решать должен клуб. Спалл бы с радостью остался в «Интере» на 100 лет, но руководство, по его словам, выбирает, что лучше для клуба.

«И это правильно», — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia

«Интер» с 62 очками занимает третье место в Серии А. «Ювентус» навсегда закрепился на первой строчке, сейчас у туринского клуба 88 очков.