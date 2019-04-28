«Барселона» окончательно утвердилась на первой строчке текущего розыгрыша чемпионата Испании, обеспечив чемпионство за три тура до финиша. В 35-м туре Примеры «Барса» на «Камп Ноу» нанесла поражение «Леванте» со счетом 1:0.

Победный и единственный гол в матче забил лучшим бомбардир чемпионата Лионель Месси. Аргентинец появился на замену в начале второго тайма.

У «Барселоны» стало 83 очка — каталонский клуб стал недосягаем до ближайшего преследователя мадридского «Атлетико». «Барселона» в 26-й раз в истории выиграла Испанский чемпионат. В оставшихся трех матчах Примеры каталонскому клубу осталось сыграть с «Сельтой», «Хетафе» и «Эйбаром», но эти матчи не имеют турнирного значения для «Барселоны».

«Барселона» продолжает надеяться на требл — помимо чемпионства команда может выиграть Кубок Короля, а также Лигу Чемпионов. В полуфинале «Барселона» сыграет с «Ливерпулем».