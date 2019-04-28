В финале Кубка Франции «ПСЖ» встречался с «Ренном» и проиграл в серии пенальти. По ходу матча на стадионе «Стад де Франс в Сен-Дени парижский клуб выиграл со счетом 2:0, но позволил «Ренну» сравнять счет.

Счет открыл защитник Дани Алвес на 13-й минуте, а в середине первого тайма Нейма забил второй мяч. В концовке первого тайма случился автогол Кимпембе. Защитник Мешер сравнял счет в середине второго тайма.

В дополнительное время команды голов не забили, в концовке овертайма был удален форвард Килиан Мбаппе. В серии пенальти «Ренн» выиграла 6:5.

После матча во время награждения лидер «ПСЖ» Неймар ударил фаната. Поднимаясь после матча по трибунам, бразилец закрыл рукой мобильный телефон снимавшего болельщика и толкнул его. После пары фразу, Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

«Ренн» выиграл Кубок Франции в третий раз в истории. У «ПСЖ» осталось 12 трофеев — это рекорд Франции.