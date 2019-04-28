Во Флориде прошел турнир UFC. В рамках основного карда российский боец Дмитрий Смоляков уступил в первом раунде техническим нокаутом американцу Грегу Харди. Для него это поражение стало третьим в UFC. Харди одержал дебютную победу в UFC и пятую в карьере.

Российский боец в тяжелом весе начал свою карьеру в 2013 году. До 2015 года он успешно выступал в России и на Украине, победив в восьми боях из восьми в первом раунде. С этим рекордом его подписали в UFC, но там не заладилось — Смоляков проигрывает уже третий бой. Ранее он уступил бразильцу Луису Энрике, который произвел удушающий прием, а также его нокаутировал Сирил Аскер.

В главном бою UFC ,bkbcm средневесы Роналдо Соуза и Джек Херманссон. Победу решением судей одержал Херманссон. На счету 30-летнего норвежца стало 20 побед в 24 боях.

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