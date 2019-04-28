Определился возможный соперник Федора Емельяненко по следующему бою. Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что хочет провести поединок между Федором и Джошем Барнеттом.

Кокер пока не общался с Емельяненко. Он хочет организовать для него тур — бои в Японии, США и в Москве. Точно станет известно через несколько недель.

Кокер предвкушает: это будет нечто невероятное, ведь Емельяненко никогда не дрался с Барнеттом.

«Пока еще не совсем ясно, получит ли Джош титульный бой сразу же, но, кажется, его менеджеры хотят организовать промежуточный поединок. Но сам Джош хочет драться за чемпионский пояс», — приводит слова Кокера BLPenn.

Напомним, последний бой Емельяненко проиграл. На турнире Bellator 214 состоялся поединок россиянина Фёдора Емельяненко и американца Райана Бейдера.

Бой продлился менее минуты — 35 секунд хватило Бейдеру, чтобы отправить Емельяненко в тяжёлый нокаут. Американец сблизился со своим соперником и точно нанёс удар левой рукой. Емельяненко упал — Бейдеру засчитали нокаут.