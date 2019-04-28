Форвард «Барселоны» Луис Суарес выразил восхищение одноклубником Лионелем Месси. Гол аргентинца принес их клубу победу над «Леванте» (1:0), позволив каталонскому клубу завоевать чемпионский титул в Примере.

Суарес отметил, что нужно реально смотреть на вещи — Месси лучший игрок в мире.

Мы должны наслаждаться им каждую минуту его игры. Мы должны гордиться тем, какой он великолепный футболист», — цитирует Суареса Goal.

Суарес ожидает соперничества с «Ливерпулем» в Лиге Чемпионов. Уругваец отметил, что команда знает, что в среду будет играть один из самых важных матчей сезона. Форвард призывает провести две отличные игры, чтобы достичь своей цели.

«Барселона» в полуфинел Лиги Чемпионов сразится с «Ливерпулем». Первая игра состоится на «Камп Ноу» 1 мая.