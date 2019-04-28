Бывший вратарь СКА Сергей Бобровский помог своему «Коламбусу» одержать победу на «Бостоном» в овертайме (3:2). Голкипер провел великолепный матч и отразил 29 бросков из 31.

В матче ему удался суперсейв, когда он отразил бросок Бержерона. Форвард «Коламбуса» Мэтт Дюшейн был восхищен, сказав, что это был лучший сейв в матче. Дюшейн отметил, что после этого он посмотрел на капитана Ника Фолиньо и сказал, что в мире не так много вратарей, которые могут остановить шайбу в таком эпизоде.

Честно говоря, этот эпизод мог решить исход матча не в нашу пользу», — признался после матча Дюшейн.

В этом эпизоде Бобровский дважды не позволил забить Бержерону.

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» — 1-1.

.