В азербайджанском Баку проходит гонка четвертого этапа Гран-при Формулы-1. Соревнования начнутся в 15:10 по московскому времени.

Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят будет стартовать с шестой позиции, которую получил по итогам квалификации. Право на поул-позишн завоевал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.



Пилотам предстоит преодолеть 51 круг общей сложностью 306,049 км.

На данный момент лидером сезона является британец Льюис Хэмилтон, имеющий 68 очков и представляющий команду «Мерседес». На втором месте идёт его партнёр по «Мерседесу» финн Валтери Боттас. Замыкает тройку лучших пилотов Макс Ферастаппен, представляющий «Ред Булл».

Квят занимает пятнадцатое место таблицы с одним очком в активе.