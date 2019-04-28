Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь поспарринговал с медведем. Российский боец опубликовал видео, на котором он бодается с медведем.

Это случилось во второй раз. Когда Хабиб был маленьким он уже сражался с медвежонком. В интернете популярно видео, где 9-летний Нурмагомедов бодается с с медведем. Видео снято в 1997 году.

Хабиб Нурмагомедов, напомним, пока не проиграл ни одного боя в смешанных единоборствах, проведя 27 боев. Свой последний бой он провел осенью, победив ирландца Конора Макгрегора.

Хабибу 30 лет. Следующий бой в рамках UFC Хабиб Нурмагомедов проведет в сентябре. Чемпион промоушена в легком весе встретится с временным обладателем титула Дастином Порье.