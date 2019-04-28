Наставник «Челси» Маурицио Сарри пожелал остаться в лондонском клубе и в течение двух лет сделать английский клуб претендентом на титул в Премьер-лиге.

Сарри отметил, что «Премьер-лига — великолепный турнир и он хотел бы здесь остаться. Итальянец считает, что уровень в «Челси» очень и очень высок. Атмосфера на стадионе фантастическая, чемпионат прекрасный.

Сарри уверен, что за два сезона «Челси» сможет приблизиться к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», но не уверен, что за два года сможет стать лучше них. Сарри привел в пример «Наполи» — когда он пришел в итальянский клуб отрыв от «Ювентуса» был 24 очка, а в последующих сезонах он сокращался — на девять очков, на шесть и на четыре.

Вероятно, мне нужно было время, чтобы привыкнуть к английскому футболу. В следующем сезоне, возможно, я смогу дать игрокам больше», — приводит слова Сарри Sky Sports.

Напомним, что недавно журналисту Каслзу рассказали, что Сарри не будет противиться, если «Челси» решит уволить его. Якобы итальянец с радостью получит причитающиеся деньги, а затем возглавит один из топ-клубов Серии А и вернется на родину.

Напомним, что Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года. Лондонский на данный момент занимает пятое место в чемпионате АПЛ.