Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поведала о том, как болеет за «Зенит». Чемпионка мира переживает за все петербургские команды: в футболе за «Зенит», в хоккее за СКА. И это давняя история.

По словам Юрловой-Перхт, ее любимым игроком в детстве был Владислав Радимов. С ним связан один из самых звездных составов с Аршавиным, Кержаковым и Зыряновым, которые выиграли Кубок УЕФА. Юрлова говорит, что имена этих ребят до сих пор на слуху в городе. Юрлову радует, что много игроков «Зенита» входит в национальную сборную. Например, Дзюба, который интересуется биатлоном.

Юрлова призналась, что ей редко удается смотреть футбол. Но вот, недавний матч «Краснодар»-«Зенит» смотрели всей семьей. Юрлова согласна, что это была очень захватывающая игра. Правда, она пропустили победный гол «Зенита», поскольку нужно было идти купать ребенка.

Напомним, на чемпионате мира Юрлова-Перхт завоевала серебряную медаль в масс-старте. Также в этом сезоне спортсменка выиграла золото чемпионата Европы, одержав победу в гонке преследования. Кроме того, биатлонистка занесла себе в актив второе место в спринте.

Недавно старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что Юрлова-Перхт останется в биатлоне еще минимум на год.