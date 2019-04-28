Нападающий «ПСЖ» Неймар негативно отозвался об игроках своей команды после поражения от «Ренна» в финале Кубка Франции (2:2, 5:6 по пенальти). Бразилец считает, что молодым игрокам французского клуба нужно повзрослеть.

Неймар отметил, что футболисты должны вести себя в раздевалке как мужчины, быть более сплоченной командой. В составе «ПСЖ» много молодых игроков, которым следует больше слушать, чем говорить. Неймар пожаловался, что когда берет слово более опытный игрок, они начинают возражать. Могут возразить даже тренеру.

«С таким отношением команда далеко не уйдет. Молодежь должна уважать более опытных игроков. Я именно так и делал, когда сам только начинал», — цитирует Неймара Goal.

Неймар забил второй гол «ПСЖ» в финале Кубка Франции, а после поражения в серии пенальти, бразилец вспылил: ударил болельщика в подбородок после того, как тот снимал его на телефон.