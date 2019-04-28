В матче 34-го тура ФНЛ «Зенит-2» на своем поле на стадион МСА «Петровский» встречается с «Краснодаром-2». В первом тайме команды забили на двоих четыре гола.

«Зенит-2», досрочно вылетевший из первенства ФНЛ, дважды выходит вперед в матче. Счет открыл Илья Воробьев, но скоро хозяева ошиблись при выполнении искусственного офсайда — Григорян сравнял результата. Далее Андрей Мостовой забил второй гол, забив свой четвертый мяч за «Зенит-2». Но защитник «Краснодара-2» Андрей Ивашев сравнял счет — 2:2.. Каждые 8 минут команды отличались забитыми голами.

«Зенит-2» занимает последнее, 20-е место в ФНЛ, «Краснодар-2» находится на десятой строчке в турнирной таблице.