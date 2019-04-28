Российская фигуристка Олеся Калинина, которой всего 12 лет, запостила видео в инстаграме, на котором она выполняет на тренировке прыжок в пять оборотов со страховкой. Она сделала пятерный сальхов на лонже. Тем самым, Калинина повторила то, что сделал ее ровесник Максим Белявский.

12-летний фигурист, выполнивший пятерной прыжок, тренирует в школе ЦСКА у Серегя Давыдова. Белявский известен, что принимал участие в телешоу «Ледниковый период. Дети».

Как отмечают многие специалисты, среди которых Алексей Мишин, Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин, в этом элементе нет ничего уникального, поскольку он выполняется с использование страховки — «удочкой», которая контролирует спортсмена во время прыжка.