В игре 26-го тура РПЛ «Уфа» на своем поле нанесла крупное поражение «Уралу». Матч проходил на арене «Нефтяник» в Уфе и закончился победой команды Вадима Евсеева со счетом 4:1.

«Урал» забил первым — на 16-й минуте отличился Эрик Бикфалви. «Уфа» отыгралась уже через шесть минут, благодаря усилиям Андреаса Вомбергара. Во втором тайме полузащитник Ондржей Ванек реализовал пенальти, а через шесть минут после этого прямую красную карточку получил защитник «Урала» Сергей Брызгалов. Оставшись в меньшинстве подопечные Парфенова пропустили еще два гола — дублем отметился нападающий Сильвестр Игбун.

«Уфа» с 25 очками занимает 14-е место в РПЛ. «Урал» находится на десятой строчке с 33 очками.