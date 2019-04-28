Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков рассказал о том, кто должен быть капитаном национальной команды на чемпионате мира в Братиславе. По словам тренера, капитан сдобной должен быть как Иисус Христос — человек, в которого все верят.

Быков вспомнил, что когда у него в сборной одновременно выступали Овечкин, Ковальчук и Сергей Федоров, он делал капитаном Алексея Морозова, который был капитаном капитанов. Морозов пользовался большим авторитетом.

«Я не знаю, по каким принципам формируется эта команда. Это внутренняя кухня. Главный тренер должен чувствовать своих игроков, идти от этого», — сказал Быков в интервью «Матч ТВ».

На данный момент капитаном в сборной России является Илья Ковальчук. Однако пока в команду не приехал Александр Овечкин, которые отдыхает после тяжелых матчей в Кубке Стэнли.