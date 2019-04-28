В игре 34-го тура ФНЛ «Зенит-2» на своем поле на стадион МСА «Петровский» встречался с «Краснодаром-2». В первом тайме команды забили на двоих четыре гола. Отличились зенитовцы Воробьев и Мостовой, а также краснодарцы Григорян и Ивашев.

Во втором тайме «Зенит-2» забил гостям три безответных мяча. С пенальти забил Маркин, который потом оформил дубль. Дублем записал на свой счет и Андрей Мостовой.

«Готовились как обычно». Матч сложился для нас очень хорошо», — сказал после игры полузащитник «Зенита-2» Кирилл Капленко.

Несмотря на победу, «Зенит-2» сохраняет за собой последнее, 20-е место в ФНЛ, однако теперь команда Владислава Радимова сравнялась по очкам с «Тюменью». У обоих клубов по 22 очка. «Краснодар-2» находится на десятой строчке в турнирной таблице.