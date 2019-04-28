Арендованный у московского «Спартака» форвард «Крузейро» Педро Роша впервые отличился за бразильский клуб после своего перехода из России.

24-летний нападающий забил в выездной игре 1-го тура чемпионата Бразилии с «Фламенго». Нападающий забил гол на 40-й минуте, а матч закончился со счетом 3:1 в пользу соперника «Крузейро».

Напомним, что Роша перебрался на правах аренды в начале апреля. Данный трансфер принес «Спартаку» 800 тысяч евро. «Крузейро» имеет приоритетное право выкупа форварда у «Спартака» за € 11,5 млн.

Москвичи купили Рошу у «Гремио» летом 2017 года. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги бразилец сыграл в одном матче — в игре с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Его соглашение со «Спартаком» рассчитано до лета 2021 года.