Легендарный нападающий сборной России, лучший бомбардир Олимпиады в Нагано Павел Буре подвел итог успеха юниорской сборной России. Команда вышла в финал чемпионата мира, обыграв сильную сборную США.

По словам Буре, успех юниорской сборной в матче с США — результат работы системы ФХР. Буре считает, что с точки зрения мастерства, соперник в этом матче был сильнее. Буре предположил, что это была самая сильная сборная США за последние 5-7 лет. Тренерский штаб сборной России проделал отличную работу по подготовке к матчу и разбору соперника.

По персоналиям в российской сборной никого выделять не хочу. Впереди главный матч турнира, пусть ребята готовятся», — приводит слова Буре «Чемпионат».

Сегодня юниорская сборная России сыграет в финале чемпионата мира со сборной Швеции. Начало игры — в 20.30.