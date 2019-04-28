Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, почему Максим Цветков не попадает в состав национальной команды и объяснил наличие в команде Евгения Сидорова.

По словам Драчева, Сидоров — очень быстрый спортсмен по ходу, а поскольку сборная рассматривает биатлонистов на перспективу Олимпиады, он был взят в команду. Важен не рейтинг СБР, а то, что биатлонист способен показать.

Что касается отсутствия Цветкова, то Драчев объяснил это тем, что Максим не попадает по критериям в основной состав, а в резервном находится молодежь, где есть ограничение в возрасте 25 лет.

Ранее стали известны составы женской и мужской сборных — они будут проходить централизованную подготовку к следующему сезону.