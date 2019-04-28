Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на матч 26-го тура российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов».

В воротах сине-бело-голубых сыграет Андрей Лунев, в защите выйдут Бранислав Иванович, который выполняет роль капитана, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков и Игорь Смольников. В полузащите сыграют Магомед Оздоев, Кристиан Нобоа и Эмилиано Ригони. В нападение главный тренер Сергей Семак выставил Себастьяна Дриусси, Артем Дзюбу и Сердара Азмуна.

Напомним, матч «Зенита» и «Крыльев Советов» пройдет сегодня, 28 апреля, в Петербурге. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 54 очка и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на шесть баллов.

«Крылья Советов» в 25 матчах набрали 27 очков и занимают тринадцатую строчку таблицы.