В Санкт-Петербурге стартовал футбольный матч между местным «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов».

Игра, которая проходит на «Газпром-Арене», началась в 16:30 по московскому времени.

Со стартовым составом команды Сергея Семака вы можете ознакомиться здесь.

Перед началом матча на стадионе состоялся Фестиваль Корюшки. Мероприятие прошло в рамках традиционного фан-променада для болельщиков клуба.

Ранее стало известно, что итальянец Клаудио Маркизио перенес операцию на колене и теперь пропустит около полугода.

Команды встречаются в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 54 очка и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на шесть баллов.

«Крылья Советов» в 25 матчах набрали 27 очков и занимают тринадцатую строчку таблицы.