В матче 26-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» на домашнем стадионе одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:1.

В составе железнодорожников отличился Джефферсон Фарфан на 88-й минуте, а также в свои ворота мяч забил защитник «Енисея» Валерий Кичин.

У красноярцев единственный мяч забил Михаил Костюков на 84-й минуте.

После 26 матчей команда Юрия Семина занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков и отставая от лидирующего и имеющего матч в запасе «Зенита» на пять баллов.

Подопечные Дмитрия Аленичева остаются на последнем, 16-м, месте в чемпионате, имея в активе 16 баллов. Чтобы попасть в зону стыковых матчей, красноярскому клубу нужно набрать девять очков.