В матче 36-го тура английской премьер-лиги «Лестер Сити» дома одержал разгромную победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 3:0.

В составе победившей команды дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 86-й минуте и на 95-й минуте с передачи Рикарду Перейры. Кроме того, на 59-й минуте забить удалось Юри Тилемансу, которому ассистировал Джеймс Мэддисон.

Отметим, на 36-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник лондонцев Эйнсли Мэйтленд Найлс.

После 36 матчей команда Унаи Эмери занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 66 очков.

Подопечные Брендана Роджерса располагаются на восьмой позиции, набрав 51 балл и не потеряв шансы на еврокубки.

Следующий матч «Арсенал» проведет 2 мая дома в рамках полуфинала Лиги Европы против «Валенсии».

«Лестер» 6 мая на выезде сыграет с «Манчестер Сити».