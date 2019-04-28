Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил гонку на Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Во время заезда Квят и пилот «Рено» Дэниел Риккьярдо пропустили поворот, после чего австралийский гонщик попытался вернуться на трассу задним ходом, но врезался в болид Квита и повредил оба автомобиля. В результате аварии Квяту пришлось сойти с дистанции.

Отметим, гонка в Баку проходит в воскресенье и началась в 15:10 по московскому времени.

Даниил Квят будет стартовал с шестой позиции, которую получил по итогам квалификации. Право на поул-позишн завоевал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Пилотам необходимо преодолеть 51 круг общей сложностью 306,049 км.

Прямую трансляцию гонки вы можете посмотреть здесь.