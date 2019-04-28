В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Сочи» одержал домашнюю победу над «Томью» со счетом 3:1.

В составе сочинцев по голу забили Максим Барсов на 37-й минуте, Евгений Песегов на 73-й минуте с пенльти и Николай Обольский на 83-й минуте.

У гостей отличился Никита Каккоев на второй добавленной к первому тайму минуте.

Отметим, на 66-й минуте за вторую желтую карточку был удален нападающий «Сочи» Максим Барсов.

После 34 матчей команда Александра Точилина идет на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ, набрав 64 очка и опережая томский клуб на семь баллов.

Напомним, первые два места дают право на попадание в российскую премьер-лигу без стыковых матчей.

Следующий матч «Сочи» проведет 4 мая на выезде против «Сибири». «Томь» в этот же день примет курский «Авангард».