В Санкт-Петербурге в матче между местным «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» гости отыграли два мяча, счет 3:2 в пользу хозяев.

В составе самарцев дубль оформил Денис Ткачук. Первый мяч он забил с передачи Рамиля Шейдаева на 40-й минуте матча. Второй гол Ткачук записал на свой счет уже через четыре минуты.

Отметим, на девятой минуте встречи отличился нападающий «Зенита» Сердар Азмун, на 32-й минуте иранец оформил дубль с передачи Артема Дзюбы, а через три минуты Тарас Бурлак забил в свои ворота.

Игра, которая проходит на «Газпром-Арене», началась в 16:30 по московскому времени.

Со стартовым составом команды Сергея Семака вы можете ознакомиться здесь.

Перед началом матча на стадионе состоялся Фестиваль Корюшки. Мероприятие прошло в рамках традиционного фан-променада для болельщиков клуба.

Ранее стало известно, что итальянец Клаудио Маркизио перенес операцию на колене и теперь пропустит около полугода.

Команды встречаются в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 54 очка и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на шесть баллов.

«Крылья Советов» в 25 матчах набрали 27 очков и занимают тринадцатую строчку таблицы.