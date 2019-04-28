«Шеффилд Юнайтед» пробился в английскую премьер-лигу и будет выступать в турнире в следующем сезоне.

Официально о выходе «Шеффилда» в АПЛ стало известно 28 апреля, после того, как «Лидс Юнайтед» сыграл вничью со счетом 1:1 в матче 45-го тура Чемпионшипа с «Астон Виллой».

Отметим, за один тур до окончания чемпионата «Шеффилд» занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа и опережает «Лидс» на пять баллов. В последний раз «Шеффилд» выступал в английской премьер-лиге 12 лет назад, в 2007 году.

Ранее стало известно, что место в английской премьер-лиге себе обеспечил «Норвич Сити», который обыграл «Блэкберн Роверс» в матче 45-го тура Чемпионшипа со счётом 2:1.Команда вернулась в главный турнир страны через три года после вылета.