Двадцать восемь российских спортсменов, которые в данный момент отбывают дисквалификацию за допинг, были отстранены из-за употребления мельдония.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. Отмечается, что из-за мельдония дисквалифицированы представители таких видов спорта, как спортивная борьба, баскетбол, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг и лыжные гонки. Один из отбывающих наказание — чемпион мира по керлингу в дабл-миксте Александр Крушельницкий.

Отметим, среди представителей неолимпимпийских видов спорта, которые были уличены в применении милдроната, шесть спортсменов являются пауэрлифтерами.

Напомним, мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.

Ранее Российское антидопинговое агентство заявило об отстранении врача, заставлявшего несовершеннолетнюю спортсменку принимать мельдоний. Информацию об этом разместили на официальном сайте организации.