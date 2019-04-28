В Баку завершился четвертый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Победу в гонке одержал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Второе место занял партнер финна по команде Льюис Хэмилтон, а на третьем месте оказался Себастьян Феттель из «Феррари».

«Мерседес» оформил четвёртый победный дубль подряд.

Отметим, российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил гонку на Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Во время заезда Квят и пилот «Рено» Дэниел Риккьярдо пропустили поворот, после чего австралийский гонщик попытался вернуться на трассу задним ходом, но врезался в болид Квита и повредил оба автомобиля. В результате аварии Квяту пришлось сойти с дистанции. Напарник россиянина Александер Албон финишировал 11-м. Дополнительно очко за быстрейший круг завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.