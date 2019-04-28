В матче 36-го тура английской премьер-лиги «Бернли» на домашнем стадионе потерпел минимальное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Единственный гол в составе команды из Манчестера забил аргентинский форвард Серхио Агуэро на 63-й минуте встречи.

После 36 матчей команда Хосепа Гвардиолы вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» за два тура до финиша опережает «Ливерпуль» на одно очко.

У «Бернли» в активе 40 баллов, подопечные Шона Дайча идут на 15-м месте в таблице АПЛ.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 6 мая дома против «Лестер Сити». «Бернли» 3 мая на выезде встретится с «Эвертоном». Отметим, «Ливерпулю» предстоит 4 мая сыграть с «Ньюкаслом» в гостях.