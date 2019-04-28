Бельгийский нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар может стать футболистом «Боруссии» из Дортмунда.

Об этом сообщает VTM Nieuws. По информации источника, бельгиец договорился об условиях личного контракта с дортмундской командой. Отмечается, что для завершения перехода футболиста двум «Боруссиям» предстоит согласовать условия трансфера.

Отметим, 26-летний Азар перешёл в менхенгладбахскую «Боруссию» из лондонского «Челси» летом 2015 года за восемь миллионов евро. В текущем сезоне он провел 30 матчей немецкой Бундеслиги, в которых стал автором девяти забитых мячей и отметился девятью результативными передачами.

Напомним, Торган Азар является родным братом нападающего «Челси» Эдена Азара. Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» предложило Эдену Азару выгодные финансовые условия соглашения.