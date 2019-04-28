Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал об отношении к докладу Макларена и о давлении, которое оказывается на российский спорт.

По словам Гануса, сейчас спорт — это место геополитического противостояния, на спортивных полях сталкиваются геополитические соперники.

«И когда мы идём без флага, должны отдавать себе отчёт… Когда армия идёт без флага, это как? Победа? Нет, конечно!» — сказал Ганус.

Он считает, что Россия — великая спортивная держава и правопреемник Советского Союза. Ганус заявил, что россияне должны защищать эту историю и приумножать её, но помнить, что, когда отбирают медали, нас унижают.

«Доклады Макларена — это скелеты, но они такие огромные, что будут греметь, болтаясь, за нами, а у нас от этого будет закладывать уши. Поэтому в этом вопросе нужно как можно быстрее поставить точку. Это не значит, что их надо признавать. Там, где мы правы, надо отстаивать свою позицию», — заявил Ганус, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что двадцать восемь российских спортсменов, которые в данный момент отбывают дисквалификацию за допинг, были отстранены из-за употребления мельдония.

Отметим, среди представителей неолимпимпийских видов спорта, которые были уличены в применении милдроната, шесть спортсменов являются пауэрлифтерами.