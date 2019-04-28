В матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2.

В составе самарцев дубль оформил Денис Ткачук. Первый мяч он забил с передачи Рамиля Шейдаева на 40-й минуте матча. Второй гол Ткачук записал на свой счет уже через четыре минуты.

У петербуржцев на девятой минуте встречи отличился нападающий «Зенита» Сердар Азмун, на 32-й минуте иранец оформил дубль с передачи Артема Дзюбы, а через три минуты Тарас Бурлак забил в свои ворота. Четвертый мяч петербуржцы забили на 91-й минуте, отличился Игорь Смольников с передачи Дзюбы.

После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов.

«Крылья Советов» в 26 матчах набрали 27 очков и занимают тринадцатую строчку таблицы.

Следующий матч команда Сергея Семака проведет 4 мая на выезде против «Ахмата». Подопечные Миодрага Божовича днем позже примут «Уфу».