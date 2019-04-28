Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может быть дисквалифицирован как минимум на пять матчей за удар болельщика после финального матча Кубка Франции по футболу.

Об этом сообщает портал Foot Mercato. По информации источника, делегат матча включил данный инцидент в свой отчет об игре, что автоматически приведет к рассмотрению дела дисциплинарным комитетом Федерации футбола Франции.

Напомним, в финале Кубка Франции «ПСЖ» встречался с «Ренном» и проиграл в серии пенальти. После матча во время награждения лидер «ПСЖ» Неймар ударил фаната. Поднимаясь после матча по трибунам, бразилец закрыл рукой мобильный телефон снимавшего болельщика и толкнул его. После пары фразу, Неймар ударил фаната рукой в подбородок.