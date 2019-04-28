Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в двух сетах от австрийского спортсмена Доминика Тима в финальной игре турнира ATP в испанской Барселоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 25-летнего австрийца, который посеян на турнире под третьим номером. Ранее Тим и посеянный седьмым Медведев играли один раз на турнире в Санкт-Петербурге, где также победу одержал теннисист из Австрии.

Медведев в третий раз сыграл в финале турнира ATP в этом году. В 2019 году он побеждал на турнире в Софии и проиграл в решающем матче соревнования в Роттердаме.

Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.