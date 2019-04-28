Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмах в петербургском клубе.

По словам Семака, у Азмуна есть другое повреждение, которое ему мешает, но он сможет сыграть в следующем матче. Тренер отметил, что у Жиркова есть микротравма, но он ее не усугубил. Семак, слова которого приводит Twitter «Зенита», также рассказал, что есть вопрос по поводу участия Дзюбы в игре с „Ахматом“.

Напомним, в матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2.

После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов. Следующий матч команда Сергея Семака проведет 4 мая на выезде против «Ахмата». Подопечные Миодрага Божовича днем позже примут «Уфу».