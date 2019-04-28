Московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» достигли договоренности на обмен прав по двум игрокам.

Армейцы получат в свое распоряжение права на чеха Иржи Секача, взамен казанцы получат возможность заключить контракт с российским защитником «Торонто Мейпл Ливз» Игорем Ожигановым.

Отметим, в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги 26-летний Секач в составе «Ак Барса», набрал 48 (24+24) очков. Россиянин Ожиганов провел 53 встречи в Национальной хоккейной лиге и отметился 7 (3+4) очками.

Ранее президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос, заинтересована ли команда в возвращении защитника Богдана Киселевича. В текущем сезоне Киселевич выступал в НХЛ за «Виннипег Джетс» и «Флоиду Пантерз». Также Есмантович прокомментировал и интерес к защитнику «Торонто Мэйпл Ливз» Игорю Ожиганову.