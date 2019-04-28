В матче за третье место на юниорском чемпионате мира по хоккею сборная США обыграла национальную команду Канады со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Тёркотт на 9-й минуте, Джек Хьюз на 27-й минуте, Бобби Бринк на 33-й минуте и Кэм Йорк на 36-й и 55-й минутах.

В составе канадцев по шайбе забросили Дилан Козенс на 20-й минуте и Натан Лежар на 60-й минуе.

Напомним, в полуфинале турнира американцы в серии буллитов уступили сборной России со счетом 2:3, канадцы проиграли шведам со счетом 3:4.

Отметим, финал юниорского чемпионата мира, в котором сборная России встретится с командой Швеции, состоится в воскресенье, 28 апреля, и начнется в 20:30 по московскому времени.