Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о матче против «Крыльев Советов» (4:2).

По словам Ивановича, из-за своих ошибок «Зенит» пропустил два мяча и остановился. Он отметил, что было очень тяжело включаться снова, команда пробовала контролировать игру до конца, но чем ближе последние минуты, тем тяжелее.

«Хорошо очень, что «Зенит» победил. Осталось ещё немножко, ещё чуть-чуть», — добавил сербский защитник, слова которого приводит «Матч ТВ».

Иванович рассказал, что «Крылья» очень хорошо владеют мячом, играют, так что в каком-то смысле они заставили «Зенит» действовать от обороны.

Напомним, в матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2.

После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов. Следующий матч команда Сергея Семака проведет 4 мая на выезде против «Ахмата». Подопечные Миодрага Божовича днем позже примут «Уфу».