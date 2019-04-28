Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о матче против «Крыльев Советов» (4:2).

По словам Нобоа, он чувствовал себя на поле хорошо, как будто в прошлом году. Он отметил, самое главное, что взяли три очка, а не считая забитых мячей, у «Зенита» было еще четыре-пять хороших шансов.

Нобоа добавил, что после двух пропущенных мячей было волнение.

«Когда счет 3:2, ты чувствуешь, что еще раз забьют — и будет 3:3… Я старался контролировать центр, кричал, чтобы ребята встречали. Но парни устали, надо было помогать, бегать больше, больше контролировать мяч», — сказал Нобоа, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2.

После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов. Следующий матч команда Сергея Семака проведет 4 мая на выезде против «Ахмата». Подопечные Миодрага Божовича днем позже примут «Уфу».