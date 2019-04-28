Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо наказан по итогам аварии с россиянином Даниилом Квятом на Гран-при Азербайджана.

Рассмотрев инцидент, стюарды признали вину австралийца, который получил наказание в три позиции на старте следующей гонки и еще два штрафных балла, сообщает портал Autosport.

Во время заезда Квят и пилот «Рено» Дэниел Риккьярдо пропустили поворот, после чего австралийский гонщик попытался вернуться на трассу задним ходом, но врезался в болид Квита и повредил оба автомобиля. В результате аварии Квяту пришлось сойти с дистанции.

Победу в гонке одержал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место занял партнер финна по команде Льюис Хэмилтон, а на третьем месте оказался Себастьян Феттель из «Феррари».