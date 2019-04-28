Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о матчей против «Крыльев Советов» (4:2).

Шатов думает, что игра понравилась болельщикам, а команде она понравилась, потому что «Зенит» набрал три очка. Игрок отметил, что футболисты сами создали себе проблемы при счете 3:0, а до этого игра легко давалась, но нужно было больше забивать.

«Могу ли я сказать, что «Зенит» чемпион? «Зенит» – чемпион», — сказал Шатов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2.

После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов. Следующий матч команда Сергея Семака проведет 4 мая на выезде против «Ахмата». Подопечные Миодрага Божовича днем позже примут «Уфу».