Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о матче против «Крыльев Советов» (4:2).

По словам Оздоева, «Зенит» начали хорошо, но сказалась расслабленность и команда получила ненужные голы из ничего.

Он отметил, что его роль на поле в отсутствие Барриоса не изменилась, а с Нобоа ему было прекрасно играть, ведь эквадорец — игрок высокого уровня.

«Честно, я сам не понял, за что мне дали жёлтую карточку. Я об этом и спросил у арбитра, поскольку ничего не делал и слова не сказал. Не знаю, почему он так решил. А с Равилем Шейдаевым мы друг друга поняли, после игры мы с ним поговорили. Наверное, эмоции зашкаливали во время игры у него, поэтому всё нормально», — сказал Оздоев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2.

После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов. Следующий матч команда Сергея Семака проведет 4 мая на выезде против «Ахмата». Подопечные Миодрага Божовича днем позже примут «Уфу».